Pamela Genini fiaccolata a Milano per la ragazza uccisa

Momento di grande commozione oggi a Milano sotto casa di Pamela Genini, la ragazza uccisa da Gianluca Soncin, il suo compagno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pamela Genini, fiaccolata a Milano per la ragazza uccisa

C'è anche Una, la madre di Pamela Genini alla fiaccolata in sua memoria partita poco fa da via Iglesias a Milano, dove la 29enne viveva ed è stata uccisa con almeno 30 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. La donna, che tiene in mano una fiaccola, cam - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini aveva paura che Gianluca Soncin potesse ammazzarla già nel settembre del 2024, quando andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare dopo che il suo compagno di allora l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia. #ANSA https://ansa.it/ - X Vai su X

Fiaccolata a Milano 'per Pamela e per tutte' - In silenzio e con una fiaccola accesa tra le mani, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha marciato insieme a centinaia di persone per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la figlia è ... Secondo ansa.it

Milano onora Pamela Genini con una toccante fiaccolata di commemorazione - La fiaccolata in memoria di Pamela Genini ha unito la comunità di Gorla, richiamando l'attenzione sulla problematica della violenza di genere. Da notizie.it

«Il femminicidio di Pamela Genini è la punta dell'iceberg»: il dolore inconsolabile della mamma. Gianluca Soncin le ruppe un dito - Una serata di commozione e solidarietà ha illuminato il quartiere Gorla di Milano, dove centinaia di persone si sono unite per ricordare Pamela Genini, la 29enne strappata troppo ... Secondo msn.com