Pamela Genini fiaccolata a Milano per la ragazza uccisa

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momento di grande commozione oggi a Milano sotto casa di Pamela Genini, la ragazza uccisa da Gianluca Soncin, il suo compagno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

pamela genini fiaccolata milanoFiaccolata a Milano 'per Pamela e per tutte' - In silenzio e con una fiaccola accesa tra le mani, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha marciato insieme a centinaia di persone per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la figlia è ... Secondo ansa.it

Milano onora Pamela Genini con una toccante fiaccolata di commemorazione - La fiaccolata in memoria di Pamela Genini ha unito la comunità di Gorla, richiamando l'attenzione sulla problematica della violenza di genere. Da notizie.it

pamela genini fiaccolata milano«Il femminicidio di Pamela Genini è la punta dell'iceberg»: il dolore inconsolabile della mamma. Gianluca Soncin le ruppe un dito - Una serata di commozione e solidarietà ha illuminato il quartiere Gorla di Milano, dove centinaia di persone si sono unite per ricordare Pamela Genini, la 29enne strappata troppo ... Secondo msn.com

