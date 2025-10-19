Pamela Genini e l’allarme caduto nel vuoto Vertice per ricostruire la scia di violenze e capire se si poteva prevenire

Milano, 19 ottobre 2025 – Domani mattina in procura, a Milano, ci sarà un vertice tra il procuratore capo Marcello Viola, l’ aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo del Quinto dipartimento, al quale parteciperanno anche le forze di polizia. Il vertice interforze ha l’obiettivo di coordinare una più ampia indagine operativa che dovrà intanto verificare le “prove dichiarative“, cioè tutte le testimonianze degli amic i, avvenute dopo l a morte di Pamela Genini, la giovane donna massacrata con oltre 30 coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin, nell’appartamento di via Iglesias 33, a Gorla, periferia Nord-Est Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

