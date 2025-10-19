Pamela Genini e la vacanza in cui è iniziato l’inferno | Soncin cercò di buttarla giù dal balcone

Repubblica.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate scorsa all’Elba la donna uccisa da Gianluca Soncin chiama l’ex fidanzato e gli racconta: “Mi ha minacciata di morte con dei cocci di vetro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

