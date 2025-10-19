Pamela Genini e la vacanza in cui è iniziato l’inferno | Soncin cercò di buttarla giù dal balcone

L’estate scorsa all’Elba la donna uccisa da Gianluca Soncin chiama l’ex fidanzato e gli racconta: “Mi ha minacciata di morte con dei cocci di vetro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pamela Genini e la vacanza in cui è iniziato l’inferno: “Soncin cercò di buttarla giù dal balcone”

Pamela Genini era stata già aggredita dal compagno il 3 settembre del 2024, nella casa di Gianluca Soncin a Cervia. Aveva paura che il 52enne di origini biellesi, potesse ammazzarla già un anno fa. Infatti, Pamela Genini andò al pronto soccorso di Seriate

Pamela Genini aveva paura che Gianluca Soncin potesse ammazzarla già nel settembre del 2024, quando andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare dopo che il suo compagno di allora l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia.

Soncin aveva tentato di scaraventare Pamela dal balcone di un albergo durante una vacanza all’Elba - Nella testimonianza dell’ex fidanzato dell’imprenditrice assassinata emerge un rapporto “malato e ossessivo”. Si legge su ilgiorno.it

Pamela, il racconto dell'ex fidanzato: "Violenze per mesi, minacciata anche con la pistola" - L'uomo con cui Pamela Genini era al telefono quando è stata aggredita da Gianluca Soncin è stato sentito per ore dal pubblico ministero. Come scrive rainews.it

Pamela Genini, chi era la donna uccisa a coltellate a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Originaria di Strozza (Bg) modella e imprenditrice, aveva creato una linea di bikini ... Riporta tg.la7.it