Pamela Genini costretta a lasciare il lavoro non poteva più vedere le amiche | le violenze di Gianluca Soncin

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin, 52 anni, secondo il gip aveva "creato terra bruciata" intorno alla fidanzata Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre con 30 coltellate nella sua casa di Milano. "Un contesto di violenza crescente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

