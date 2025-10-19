Pamela Genini costretta a lasciare il lavoro non poteva più vedere le amiche | le violenze di Gianluca Soncin

Gianluca Soncin, 52 anni, secondo il gip aveva "creato terra bruciata" intorno alla fidanzata Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre con 30 coltellate nella sua casa di Milano. "Un contesto di violenza crescente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Radio1 Rai. . #Femminicidio Nel pomeriggio una fiaccolata a Milano per #Pamela Genini. Attenzione puntata sulle precedenti aggressioni dell'uomo che poi l'ha massacrata. E sulla mancata attivazione del #codicerosso, previsto anche senza denuncia formal - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini aveva paura che Gianluca Soncin potesse ammazzarla già nel settembre del 2024, quando andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare dopo che il suo compagno di allora l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia. #ANSA https://ansa.it/ - X Vai su X

“Pamela Genini costretta a lasciare il lavoro, non poteva più vedere le amiche”: le violenze di Gianluca Soncin - Gianluca Soncin, 52 anni, secondo il gip aveva "creato terra bruciata" intorno alla fidanzata Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre con 30 coltellate ... Riporta fanpage.it

Pamela Genini aveva capito che Gianluca Soncin stava per ucciderla. L'ultimo grido d'aiuto: "Ho paura, è in casa" - Cosa è emerso nelle indagini sul femminicidio della modella e imprenditrice, finita con 24 coltellate. Come scrive today.it

Pamela Genini, Papetti: «Ogni donna che si ritrova nelle sue condizioni dovrebbe avere il coraggio di denunciare il suo carnefice» - E noi "sopravvissute" andiamo ancora in manifestazione ricordando i ... Come scrive ilgazzettino.it