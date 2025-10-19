Pamela Genini anche la mamma alla fiaccolata a Gorla per dire basta alla violenza sulle donne

Milano, 19 ottobre 2025 - Centinaia di persone strette a ttorno a Una Smirnova, la madre di  Pamela Genini, alla fiaccolata in memoria della ragazza partita da via Iglesias a Milano, d ove la 29enne viveva ed è stata uccisa con almeno 30 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Il cuore di Gorla. L' iniziativa, che ha radunato centinaia di persone intorno alla panchina rossa a pochi passi dall'abitazione di Pamela, è stata organizzata dagli abitanti e dai commercianti del quartiere Gorla. Adesso basta. " Il femminicidio è solo la punta dell'iceberg ", hanno detto prima di accendere le fiaccole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

