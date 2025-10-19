La seconda attesa stagione dell’esclusiva serie tv Palm Royale è in arrivo su Apple TV. Il famoso streamer ha condiviso nei giorni scorsi il trailer ufficiale dei nuovi episodi di Palm Royale, la serie scritta, prodotta e diretta da Abe Sylvia, con protagonista una Kristen Wiig in cerca di un posto esclusivo al tavolo delle migliori personalità della società. Attualmente disponibile in streaming su Apple TV, la prima stagione di “Palm Royale” ha ricevuto 11 nomination agli Emmy, tra cui Miglior serie comica, Miglior attrice protagonista in una serie comica (Kristen Wiig) e Miglior attrice non protagonista in una serie comica (Carol Burnett), inoltre ha vinto l’Emmy per la Miglior sigla originale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Palm Royale | La seconda stagione è in arrivo su Apple TV