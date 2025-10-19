Pallavolo Serie B2 femminile | MedTrade Volley battuta la Marpesca Lory Volley espugna il PalaOreto
La MedTrade Volley Palermo arriva quasi a sfiorare la vittoria nella seconda giornata del Campionato femminile di Serie B2 girone L. In casa al PalaOreto, le giallazzurre cedono 3-1 alla Marpesca Lory Volley Vibo Valentia, dopo, però, aver lottato punto a punto nei primi tre set ed essere state. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lega Pallavolo Serie A Femminile Vai su Facebook
Assemblea Ordinaria di Lega Pallavolo Serie A Femminile, dal bilancio 2024-25 al budget 2025-26, fino ai calendari internazionali e alle modifiche statutarie Leggi la news - X Vai su X
Pallavolo, Serie B2 femminile: MedTrade Volley battuta, la Marpesca Lory Volley espugna il PalaOreto - Le atlete guidate da coach Troiano hanno lottato in tutti i set contro le calabresi, che non si sono mai arrese riuscendo a portare a casa la vittoria. Da palermotoday.it
Pallavolo Franco Tigano Palmi: prima storica vittoria in Serie B2 Femminile - La Pallavolo Franco Tigano conquista la sua prima vittoria storica nel campionato nazionale di Serie B2 Femminile, riscattando con grinta e determinazione la sconfitta della prima giornata. Lo riporta inquietonotizie.it
Volley,B2 femminile. Sconfitta netta del Melilli a Capo d’Orlando: prestazione deludente - Il PalaValenti si conferma tabù per la squadra di Luca Scandurra, costretta nuovamente a lasciare i tre punti a distanza di 6 mesi dall’ultima volta (erano la ter ... Secondo siracusaoggi.it