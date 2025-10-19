L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è pronta per l’esordio in campionato. Alle 18 la squadra di coach Petrella giocherà la prima partita del campionato a Pineto, contro una squadra piena di ex. L’Abba è allenata da coach Di Tommaso, che da giocatore è stato palleggiatore dell’Emma Villas. Nel team senese hanno giocato l’opposto Krauchuk e i centrali Trillini e Zamagni, mentre nel roster di Santa Croce hanno militato gli schiacciatori Di Silvestre e Allik. "Quello a Pineto è un esordio e come tale sarà una gara certamente delicata – dice il ds Fabio Mechini -. Le prime partite di campionato sono sempre complicate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. Emma Villas pronta all’esordio sul parquet di Pineto. Il diesse Mechini non si fida: "Sarà una gara delicata»