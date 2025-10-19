Pallavolo serie A1 femminile è il giorno del derby | sul parquet la sfida Bisonte – Savino Del Bene

FIRENZE – Il Bisonte e Savino Del Bene sul parquet per il derby con obiettivi ed emozioni diverse nella giornata di oggi (19 ottobre). Il Bisonte cerca conferme dopo due vittorie di fila, la Savino del Bene deve riscattarsi da una sconfitta. Qui Bisonte Firenze. Mente libera, zero pressioni e tanta voglia di divertirsi. Sono gli ingredienti con cui Il Bisonte Firenze si sta preparando per il derby con la Savino Del Bene Scandicci, in programma domani alle 17 al Pala BigMat – formalmente in casa della squadra di coach Marco Gaspari – e valido per la quarta giornata della Serie A1 Tigotà. Mente libera perché le due vittorie consecutive contro Vallefoglia e Macerata hanno regalato serenità alle bisontine, sia dal punto di vista della classifica provvisoria che del morale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

