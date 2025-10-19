Pallanuoto Serie A1 | il Telimar affonda a Brescia i leoni vincono 18-7

Nella terza giornata di A1 maschile, finisce 18-7 alla piscina “Mompiano” tra l’An Brescia e il Telimar. Resiste per due tempi il Club dell’Addaura, poi le forze in campo si fanno sentire e i leoni dilagano sul finale. Adesso, la squadra allenata da Baldineti deve subito resettare la mente e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it