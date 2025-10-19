Pallanuoto femminile il Bogliasco cede di misura alle Polar Bears e manca la qualificazione all’Euro Cup

Epilogo amaro nelle qualificazioni dell’ Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile per il Bogliasco 1951, che nell’ultimo match del Girone C, disputato ad Ede, nei Paesi Bassi, cede di misura alle padrone di casa neerlandesi, le Polar Bears, che vincono per 10-9. Le Polar Bears, dunque, staccano il pass per la fase a gironi della seconda competizione europea per squadre di club, mentre le liguri retrocedono in Conference Cup, dove raggiungono altre due formazioni italiane, il Cosenza e la Brizz Nuoto. Si completa così il quadro delle qualificate alla fase a gironi di Euro Cup, che si disputerà dall’8 novembre al 13 dicembre e che vedrà protagoniste due squadre italiane: nel Girone C l’Antenore Plebiscito Padova affronterà le francesi del Grand Nancy AC e le spagnole del Zodiac CNAB, mentre nel Girone D la Pallanuoto Trieste se la vedrà con le spagnole dell’EPlus CN Catalunya e le magiare del III Keruleti Torna Es Vivo Egylet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, il Bogliasco cede di misura alle Polar Bears e manca la qualificazione all’Euro Cup

