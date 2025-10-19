Pallamano femminile l’Italia cede alla Svizzera nelle qualificazioni agli Europei 2026

A Chieti la Nazionale italiana di pallamano femminile viene sconfitta dalla Svizzera per 25-37 (primo tempo 13-18 in favore delle elvetiche) nella seconda giornata del Gruppo 2 delle qualificazioni agli Europei 2026. Si tratta della seconda sconfitta dopo quella subita nei Paesi Bassi giovedì scorso, con le neerlandesi vittoriose per 42-19. Le azzurre del DT Alfredo Rodriguez hanno inseguito per tutto il match, chiudendo la prima frazione sotto di 5 gol, sul 13-18, mentre nella ripresa hanno provato il tutto per tutto per colmare il gap, schierandosi in più di una circostanza con una giocatrice di movimento in più e lasciando la porta sguarnita, prestando il fianco ad alcune conclusioni vincenti dalla distanza delle elvetiche, che hanno chiuso i conti sul +12, con lo score di 25-37. 🔗 Leggi su Oasport.it

