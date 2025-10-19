Pallamano campionato di Serie A Silver maschile | il Chieti vince in trasferta contro il Teramo
La prima gara del campionato MVP Camaioni (Teramo) e Villarroel (Chieti) si apre all'insegna dell'equilibrio, specialmente nei primi minuti di gioco, le due squadre si studiano e si rispondono colpo su colpo. Tuttavia, superata questa fase iniziale, il Chieti meritatamente prende decisamente il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
