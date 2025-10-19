Palestre scolastiche accessibili tutto l’anno Berruto | Collaborazione forte tra istituti e società sportive con un’apertura culturale che favorisca la crescita dello sport di base

Un insolito ma significativo allineamento di eventi ha visto, lo scorso 8 ottobre, l’approvazione unanime alla Camera della Legge Berruto, poche ore prima della celebrazione al Quirinale delle nazionali di volley maschile e femminile, entrambe campionesse mondiali nel 2022. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nel sito del Comune è in pubblicazione il calendario e la graduatoria definitiva per la concessione alle associazioni e società sportive degli impianti sportivi Campu Nou e Palestre scolastiche per la stagione sportiva 2025/2026. ?https://bit.ly/43aiCnm - facebook.com Vai su Facebook

Interessante iniziativa. Palestre scolastiche aperte anche dopo l'orario di lezione - X Vai su X

Palestre scolastiche aperte tutto l'anno: Legge Berruto, perché la svolta è storica - Il provvedimento approvato dal Parlamento, su proposta dell'ex ct Italvolley, aiuta le società di ogni ordine e grado: gli impianti saranno a disposizione sempre, con un impatto enormemente positivo ... Come scrive corrieredellosport.it

Palestre scolastiche più fruibili, ma quante scuole ne dispongono? - Se per un verso è stato approvato all’unanimità il disegno di legge per semplificare le procedure che associazioni e società sportive potranno adoperare per accedere alle palestre scolastiche, dall’al ... Segnala tecnicadellascuola.it

Impianti scolastici più accessibili per le associazioni sportive: approvata la riforma alla Camera - Decade l’obbligo di assenso preventivo da parte delle scuole: saranno gli istituti a dover segnalare eventuali impedimenti all’utilizzo degli impianti ... Scrive varesenews.it