Palermo Modena 1-1 i gialli fanno sul serio
Palermo, 20 ottobre 2025 – D obbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi. A fermarli, ad intimidirli, non sono bastati i trentatremila palermitani sugli spalti, ma di contro hanno preso la forza che hanno trasmesso i quasi trecento coraggiosi che in uno spicchio della Favorita interrompevano, in una parentesi gialloblù, un anello intero di vessilli rosanero. Se il Modena è primo in classifica, a Palermo abbiamo capito il perché. E per una sera, una settimana, lasciamo perdere che siamo soltanto alla ottava giornata. Se conta il presente, è un presente che scioglie il cuore. Se la truppa di Sottil, dopo lo svantaggio immeritato, colpa più di un pasticcetto difensivo che della destrezza di Segre, avesse perso questa partita, non sarebbe stato giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
