Palermo che beffa | Bereszynski regala il pari al Modena Inzaghi | Restiamo sulla strada giusta
Occasione sprecata per il Palermo che al Barbera non va oltre l’1-1 contro il Modena e manca l’aggancio in vetta alla classifica di Serie B. I rosanero di Inzaghi dominano per oltre un’ora grazie alla rete di Segre al 32?, ma nella ripresa cedono alla pressione dei Canarini che pareggiano al 76? con l’autorete di Bereszynski. Un punto che sa di beffa per i siciliani, costretti a restare a -2 dalla capolista emiliana. Davanti a 32.000 spettatori, la squadra di Sottil difende così il primato e l’imbattibilità stagionale. La partita prende forma lentamente, tra contrasti duri e interruzioni continue. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
UNDER 17 REGIONALI: BEFFA FINALE A PALERMO, LA TIEFFE SUPERA IL BELICE 4-3. PALERMO –Sconfitta amara e immeritata per gli Under 17 Regionali del Belice, che al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo escono battuti 4-3 dalla Tieffe al termi - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, è fatta per l'arrivo di Bereszynski: i dettagli dell'accordo - Il laterale destro classe '92, reduce dall'esperienza in Serie B con la maglia della Sampdoria, ha accettato la proposta ... Come scrive corrieredellosport.it
Palermo, fatta per l’arrivo di Bartosz Bereszynski - Il difensore 33enne, svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria in Serie B della passata stagione, è pronto per l’arrivo in rosanero dove ritroverà il direttore sportivo, proprio ex Samp, Carlo Osti. Si legge su gianlucadimarzio.com
Palermo, Bereszynski: "Primo contatto con Osti due settimane fa. Felice dell'occasione" - Oggi, invece, per Bartosz Bereszynski è stato il giorno della presentazione ufficiale alla stampa. Scrive tuttomercatoweb.com