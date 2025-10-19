Palermo che beffa | Bereszynski regala il pari al Modena Inzaghi | Restiamo sulla strada giusta

Occasione sprecata per il Palermo che al Barbera non va oltre l’1-1 contro il Modena e manca l’aggancio in vetta alla classifica di Serie B. I rosanero di Inzaghi dominano per oltre un’ora grazie alla rete di Segre al 32?, ma nella ripresa cedono alla pressione dei Canarini che pareggiano al 76? con l’autorete di Bereszynski. Un punto che sa di beffa per i siciliani, costretti a restare a -2 dalla capolista emiliana. Davanti a 32.000 spettatori, la squadra di Sottil difende così il primato e l’imbattibilità stagionale. La partita prende forma lentamente, tra contrasti duri e interruzioni continue. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

