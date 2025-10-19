Pagliuca Spezia accordo ad un passo | ecco tutti i dettagli

Pagliuca nuovo allenatore dello Spezia: il tecnico pronto a raccogliere l’eredità di D’Angelo. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore Cambio in panchina per lo Spezia Calcio, che ha deciso di voltare pagina dopo un avvio di stagione deludente. La società ligure, reduce da sole tre punti in otto giornate e ancora a secco di vittorie, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagliuca Spezia, accordo ad un passo: ecco tutti i dettagli

Spezia, esonerato D'Angelo. Arriva Pagliuca - Spezia, 19 ottobre 2025 – Lo Spezia ha deciso di separarsi da Luca D'Angelo, il tecnico che in due stagioni ha salvato gli aquilotti dalla retrocessione e poi lo ha portato a un passo dalla serie A.

