Pagelle Roma Inter per la Gazzetta dello Sport Bonny e Bastoni i migliori! Bene anche Pio Due grandi insufficienti

Inter News 24 Pagelle Roma Inter, per la Gazzetta dello Sport i migliori sono Bonny e Bastoni! Nei nerazzurri due grandi insufficienti, incoraggiato Pio. “La miglior difesa è l’attacco”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento su Roma-Inter, sintetizzando perfettamente il significato della serata all’ Olimpico. Da una parte Ange-Yoan Bonny, il match winner con la sua terza rete stagionale, dall’altra Alessandro Bastoni, protagonista di una prestazione difensiva sontuosa. Entrambi hanno meritato 7 in pagella, ma per il quotidiano milanese il francese è stato il migliore in campo, tanto da essere celebrato come “ una scelta pia ”, una benedizione per Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Roma Inter, per la Gazzetta dello Sport Bonny e Bastoni i migliori! Bene anche Pio. Due grandi insufficienti

