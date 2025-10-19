Pagelle Roma Inter Bonny trascina i nerazzurri! Il Corriere dello Sport premia anche Sommer e Chivu

Pagelle Roma Inter, per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Bonny che trascina i nerazzurri all'Olimpico! Bene anche Sommer e Chivu. L' Inter conquista la sesta vittoria consecutiva battendo la Roma all' Olimpico, e il Corriere dello Sport premia la prestazione dei nerazzurri con voti alti e giudizi lusinghieri. A spiccare è Ange-Yoan Bonny, match winner con il gol decisivo, valutato 7,5 e indicato come migliore in campo. Il francese è " la freccia di Chivu ", scrive il quotidiano, sottolineando la freddezza del giovane attaccante: « Approfitta della dormita di N'Dicka per beffare la Roma e purgare il miglior portiere della Serie A sul suo palo.

