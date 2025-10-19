Pagelle Rimini Juventus Next Gen | Vacca e Okoro cambiano volto alla partita Mangiapoco blinda la porta VOTI
Pagelle Rimini Juventus Next Gen: i voti ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie C 202526. Pagelle Rimini Juventus Next Gen: i voti ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie C 202526 Mangiapoco 7 Risponde presente quando chiamato in causa, anche quando viene lasciato un po’ troppo solo dai suoi. Salva il risultato in un paio di occasioni Turicchia 6,5 Fa buona guardia lungo la sua corsia, rischiando davvero poco o nulla Scaglia F. 6 Prova attenta e ordinata la sua, costante nell’arco dei novanta minuti Brugarello 6,5 Non era semplice quest’oggi su un campo molto insidioso come quello di Rimini, tiene molto bene la posizione svolgendo un ottimo lavoro con i compagni di reparto Savio 6 Non sempre attento, qualche sbavatura di troppo per lui oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
https://lnx.tifogrifo.com/perugia-rimini-0-1-le-pagelle-di-alessandro-antoniacci/240647/ Vai su Facebook
Il Rimini cade al Romeo Neri contro la Juve Next Gen (0-2) - Con in sottofondo la contestazione alla proprietà (un grande striscione “Vitaglione vattene” in curva ... Lo riporta corriereromagna.it
Rimini-Juventus Next Gen 0-0, fine primo tempo - 0 al termine di una frazione di gioco molto equilibrata. Come scrive tuttojuve.com
Rimini Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca - Rimini Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata di Serie C 2025/26 La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con il Ravenn ... Lo riporta juventusnews24.com