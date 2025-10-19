Pagelle Rimini Juventus Next Gen | TOP e FLOP al termine della prima frazione
Pagelle Rimini Juventus Next Gen: i voti ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie C 202526. Pagelle Rimini Juventus Next Gen: i voti ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie C 202526 TOP: Mangiapoco e Amaradio FLOP: Savio .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
https://lnx.tifogrifo.com/perugia-rimini-0-1-le-pagelle-di-alessandro-antoniacci/240647/ Vai su Facebook
Rimini-Juventus Next Gen 0-0, fine primo tempo - 0 al termine di una frazione di gioco molto equilibrata. Si legge su tuttojuve.com
Rimini Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca - Rimini Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata di Serie C 2025/26 La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con il Ravenn ... Segnala juventusnews24.com
Rimini-Juventus Next Gen: trasferta insidiosa per i bianconeri. Formazioni ufficiali: Amaradio e Anghelè alle spalle di Deme - Ecco le formazioni ufficiali Rimini: Vitali; Moray, Bellodi, Capac, Piccoli, D'Agostini, Bassoli, De Vitis, Falasco, Leoncini, Lepri. Da tuttojuve.com