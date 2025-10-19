Pagelle Milan Fiorentina ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Milan Fiorentina: ecco i TOP e FLOP della squadra rossonera di Allegri e i viola di Pioli. Le valutazioni del match di San Siro Il Milan vince e si prende il primo posto in classifica. Prestazione dai due volti per i rossoneri. Nel primo tempo la squadra di Allegri è sembrata molto timida con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Pagelle Primavera 1, Atalanta-Milan 0-0: Pandolfi crea, Lontani spreca. Ossola, peccato #milan #SempreMilan #MilanPrimavera https://pianetamilan.it/giovanili/news-milan-primavera/pagelle-primavera-1-atalanta-milan-0-0-pandolfi-crea-lontani-spreca-19-10 - X Vai su X
Serie A Femminile - Milan-Roma 1-2 - Le pagelle del match Marco Rossi Mercanti Prestazione di carattere della Roma Femminile che, sotto di un gol contro il Milan sino all'83', ribalta il risultato nel finale e torna a casa con una vittoria che la proietta in tes - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: Gosens accende Leao. La doppietta del portoghese porta in cima Max Allegri - 1 pagelle e top e flop del match: Gosens illude Pioli ma a riportarlo sulla terra ci pensa la sua creatura Rafa Leao. Si legge su sport.virgilio.it
Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: e alla fine torna Rafa Leao (7.5), ma che ingenuità di Parisi (5) - Una doppietta del portoghese, per la prima volta titolare in questa stagione in campionato, permette ai rossoneri di essere la nuova capolista della ... Da msn.com
Pagelle Milan Fiorentina, i voti ai giocatori rossoneri - Fiorentina: cronaca e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 7 del campionato 2025/2026. Come scrive milanlive.it