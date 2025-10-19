Pagelle Milan Fiorentina ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Milan Fiorentina: ecco i TOP e FLOP della squadra rossonera di Allegri e i viola di Pioli. Le valutazioni del match di San Siro Il Milan vince e si prende il primo posto in classifica. Prestazione dai due volti per i rossoneri. Nel primo tempo la squadra di Allegri è sembrata molto timida con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle milan fiorentina topPagelle di Milan-Fiorentina 2-1: Gosens accende Leao. La doppietta del portoghese porta in cima Max Allegri - 1 pagelle e top e flop del match: Gosens illude Pioli ma a riportarlo sulla terra ci pensa la sua creatura Rafa Leao. Si legge su sport.virgilio.it

pagelle milan fiorentina topLe pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: e alla fine torna Rafa Leao (7.5), ma che ingenuità di Parisi (5) - Una doppietta del portoghese, per la prima volta titolare in questa stagione in campionato, permette ai rossoneri di essere la nuova capolista della ... Da msn.com

pagelle milan fiorentina topPagelle Milan Fiorentina, i voti ai giocatori rossoneri - Fiorentina: cronaca e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 7 del campionato 2025/2026. Come scrive milanlive.it

