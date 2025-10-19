Pagelle Milan-Fiorentina 2-1 | Rafa Leao strepitoso Modric monumentale

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pagelle milan fiorentina 2 1 rafa leao strepitoso modric monumentale

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Fiorentina 2-1: Rafa Leao strepitoso, Modric monumentale

Argomenti simili trattati di recente

pagelle milan fiorentina 2Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: e alla fine torna Rafa Leao (7.5), ma che ingenuità di Parisi (5) - Una doppietta del portoghese, per la prima volta titolare in questa stagione in campionato, permette ai rossoneri di essere la nuova capolista della ... Come scrive msn.com

pagelle milan fiorentina 2Pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: Gosens accende Leao. La doppietta del portoghese porta in cima Max Allegri - 1 pagelle e top e flop del match: Gosens illude Pioli ma a riportarlo sulla terra ci pensa la sua creatura Rafa Leao. Si legge su sport.virgilio.it

pagelle milan fiorentina 2Milan-Fiorentina (2-1), le pagelle: fa tutto Rafael Leao. Ora Allegri è primo da solo - Prima Robin Gosens poi il più atteso a San Siro, quel Rafael Leao che prima con un tiro da fuori che De Gea non può far altro che guardare entrare alle sue spalle, e poi su calcio ... Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Milan Fiorentina 2