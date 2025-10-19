Pagelle Lazio Juventus Women | muro De Jong Girelli spezza l’incantesimo VOTI

I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la terza giornata di Serie A Women: pagelle Lazio Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della prima giornata di Serie A Women: pagelle Lazio Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 7 – Tiene in piedi la Juventus. Coi piedi. Due grandi parate. Sta diventando il portiere titolare Thomas 5.5 – Terzino destro nella difesa a quattro, alterna nel duello con Oliviero. Dal 60? Krumbiegel 5.5 – Fa fatica a entrare in partita Calligaris 6.5 – Quella che sbaglia meno nel pacchetto arretrato Salvai 6 – Tiene tutto sommato bene nel duello con Piemonte, giusto un paio di sbavature Cascarino 6 – Sta pian piano ritrovando sicurezza e condizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

