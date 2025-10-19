Pagelle GP USA 2025 F1 | Verstappen impeccabile l’orgoglio di Leclerc Piastri incolore
PAGELLE GP USA 2025 F1. Domenica 19 ottobre MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 10: gara e weekend perfetti. Pole position, vittoria nella Sprint Race e dominio anche oggi. Che dire, l’olandese è tornato e ora sono guai per tutti. Era distante oltre 100 punti in classifica generale fino a poco tempo fa, ora le lunghezze sono solo 40. Un pilota che sta disputando un’annata ai confini delle realtà. LANDO NORRIS (McLaren) 7.5: con la vettura che si ritrova un secondo posto è il minimo sindacale. Impiega tanto tempo per superare Charles Leclerc e, nel complesso, conquista punti importanti per avvicinarsi a Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it
