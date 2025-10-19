PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0 | Cambiaso spaesato Nico Paz geniale

Voti, top e flop del match del ‘Sinigaglia’ valevole per la settima giornata del campionato di Serie A La gioia di Nico Paz (LaPresse) – Calciomercato.it Le pagelle di Como-Juventus. COMO TOP: Nico Paz 8 – Apre e chiude, tramortendo la Juve. Assist al bacio per il vantaggio iniziale di Kempf, mentre nel finale si mette in proprio e fa esplodere il ‘Sinigaglia’ con la pennellata che vale il raddoppio e i tre punti. Genio. FLOP: Smolcic 5,5 – Yildiz lo salta regolarmente quando lo punta, soffre le serpentine del numero dieci bianconero nel primo tempo. Il turco poi cala e il terzino di Fabregas può respirare nella ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale

