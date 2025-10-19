Pagelle Como Juve: l’analisi sui singoli, con il portoghese tra i pochi a salvarsi e il tecnico sul banco degli imputati per la mancata scossa. A poche ore dalla clamorosa e meritata sconfitta sul campo del Como, è già tempo di analisi e di pagelle in casa Juventus. Il 2-0 subito al Sinigaglia non è solo la prima battuta d’arresto in campionato per Igor Tudor, ma la certificazione di un momento di crisi profonda, che investe gioco, risultati e carattere. Come emerso dall’analisi video post-partita, sono pochi i giocatori a salvarsi, mentre sul banco degli imputati finisce inevitabilmente l’allenatore, incapace di dare la scossa a una squadra apparsa spenta e senza reazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Como Juve: Conceicao ci prova ma… scivola! Tudor, ma una reazione? – VIDEO