Pagelle Como Juve | Conceicao ci prova ma… scivola! Tudor ma una reazione? – VIDEO
Pagelle Como Juve: l’analisi sui singoli, con il portoghese tra i pochi a salvarsi e il tecnico sul banco degli imputati per la mancata scossa. A poche ore dalla clamorosa e meritata sconfitta sul campo del Como, è già tempo di analisi e di pagelle in casa Juventus. Il 2-0 subito al Sinigaglia non è solo la prima battuta d’arresto in campionato per Igor Tudor, ma la certificazione di un momento di crisi profonda, che investe gioco, risultati e carattere. Come emerso dall’analisi video post-partita, sono pochi i giocatori a salvarsi, mentre sul banco degli imputati finisce inevitabilmente l’allenatore, incapace di dare la scossa a una squadra apparsa spenta e senza reazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Como-Juventus : si salvano in tre Ecco le PAGELLE https://bit.ly/47ehBfn - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Juventus Women-Como I voti alle protagoniste ? - X Vai su X
Pagelle Como-Juventus: Thuram mezzo disastro 5, Yildiz che faticaccia 6, Conceicao cuore da giovane marmotta 5,5. Capolavoro Paz 8 - 0 nell'anticipo della domenica della settima giornata di serie A. Riporta corriere.it
Como-Juventus 2-0, pagelle: Nico Paz e Kempf affondano Madama, fine pareggite e Tudor rischia - 0, pagelle: Nico Paz gol e assist, Kempf apre la gara e rovina i bianconeri che non riescono a riprendersi più sul piano del gioco. Scrive sport.virgilio.it
PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... Da calciomercato.it