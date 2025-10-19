Pagelle Catania-Salernitana 2-0 | errori fatali di Donnarumma e Golemic il tridente non funziona

Massimino amaro, la Salernitana cade e perde la vetta in solitaria. La Salernitana esce sconfitta 2-0 dal “Massimino” nel big match contro il Catania e viene agganciata in vetta alla classifica dal Benevento. Una partita nata male e finita peggio, condizionata da due regali difensivi che hanno spalancato le porte della vittoria agli etnei. Recriminazioni granata sulla punizione. Il primo gol arriva al 38? del primo tempo: punizione capolavoro di Emanuele Cicerelli, ex di giornata, che sorprende Donnarumma da distanza siderale. Proteste vibranti dei granata per il fallo fischiato a Toscano, giudicato molto dubitabile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Catania-Salernitana 2-0: errori fatali di Donnarumma e Golemic, il tridente non funziona

