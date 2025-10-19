Pagelle Ballando con le Stelle 18 ottobre | Beppe Convertini cappotto bagnato Marcella Bella gatto di marmo

Roma, 18 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della quarta puntata di ‘Ballando con le Stelle’ andata in onda sabato 18 ottobre. Una puntata nella quale ancora una volta non si è vista nessuna eliminazione – la domanda a questo punto è: quando riusciremo finalmente a entrare nel meccanismo della gara? Ci stiamo anche un pelo annoiando – e che ha visto uscire vincitrice la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Beppe Convertini. Marcella Bella. Barbara D’Urso. Paolo Belli. Filippo Magnini. Beppe Convertini. Beppe Convertini e Veera Kinnunen: voto Salviamola. Apro ufficialmente una petizione per salvare la povera Veera Kinnunen dall’ego smisurato e dalla fintissima sportività di Beppe Convertini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

