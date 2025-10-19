Padovano non ha dubbi sulla Juve | Sbagliato paragonarla a quella del passato Dopo la vittoria con l’Inter qualcuno parlava di scudetto ma…

Padovano sull’attuale momento bianconero: l’ex attaccante chiede tempo per la squadra e ricorda come gli obiettivi fossero chiari fin dall’inizio. Una Juventus in difficoltà nel primo tempo contro il Como, una squadra che fatica a trovare continuità e che accende il dibattito sul suo reale valore. A offrire una chiave di lettura lucida e un appello alla pazienza è l’ex attaccante bianconero Michele Padovano. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l’ex bomber ha analizzato il momento della squadra di Igor Tudor, invitando tutti a non fare paragoni con il passato. Padovano: tempo e lavoro per la nuova Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovano non ha dubbi sulla Juve: «Sbagliato paragonarla a quella del passato. Dopo la vittoria con l’Inter qualcuno parlava di scudetto ma…»

