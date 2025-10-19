Padel a Meldola i tornei e gli eventi di novembre | c' è anche un weekend con un maestro spagnolo di Almerìa
Nuovi tornei ed eventi al Circolo Tennis e Padel di Meldola. Nella tensostruttura, sempre al coperto e riscaldata di inverno, del circolo di piazzale della Libertà, tornano infatti i tornei di padel. Info e iscrizioni (anche Whatsapp): 331-8086198. A lezione con il maestro spagnoloSpicca il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
