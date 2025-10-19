Packaging una nuova plastica green e intelligente allunga la vita dei prodotti

Gli imballaggi stanno vivendo una trasformazione epocale, silenziosa ma inarrestabile, che porterà novità concrete nella vita di tutti. Dai contenitori dei cibi agli involucri delle merci fino ai flaconi dei prodotti cosmetici e farmaceutici vedremo materiali non solo riprogettati per ridurre gli sprechi e garantire maggiore sicurezza, ma anche in grado di interagire con il contenuto per allungarne la durata. Le plastiche stesse, che resteranno alleati insostituibili, saranno ripensate per un riciclo al 100 per cento. Le plastiche di oggi e le sfide del riciclo. Al momento, il panorama del packaging resta dominato da quelle fossili, cioè originate dal petrolio, e onnipresenti negli scaffali dei supermercati.

