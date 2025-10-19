Packaging Marchesini si allarga Nuovo stabilimento a Barberino
di Paolo Guidotti Marchesini Group cresce ancora e continua a consolidare la sua presenza in Toscana, a Barberino di Mugello, dove già è presente con il polo produttivo Neri. Così ieri si è tagliato il nastro a un nuovo capannone di 4300 mq, costruito accanto a quello esistente, e che sarà adibito a officina, uffici e nuova area mensa. Un investimento di circa 12 milioni di euro per il Gruppo, che ha sede a Pianoro e che da oltre 50 anni progetta e costruisce macchine e linee personalizzate per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici. E i Marchesini hanno voluto sottolineare il nuovo traguardo con un evento, partecipato da quasi mille persone, e che si è tenuto prima all’esterno del nuovo stabilimento – di concezione modernissima, con spazi luminosi progettati secondo la filosofia dell’ecosostenibilità –, poi all’interno, dove il buffet è stato affiancato dalla esibizione di un tenore, un soprano e un coro, che indossavano costumi originali della produzione del Teatro La Fenice di Venezia e che hanno interpretato, accompagnati dalle note di un pianoforte a coda, arie di Puccini e Verdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Packaging, Marchesini si allarga. Nuovo stabilimento a Barberino - Marchesini Group cresce ancora e continua a consolidare la sua presenza in Toscana, a Barberino di Mugello, dove già è presente con il polo produttivo Neri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Marchesini Group, un nuovo stabilimento a Barberino di Mugello - Marchesini group ha inaugurato a Barberino di Mugello (Firenze), in via Pian della Fonda, il nuovo stabilimento Neri, tra le aziende che il gruppo bolognese del packaging farmaceutico ha in Toscana. Lo riporta ansa.it
Marchesini group, nuovo stabilimento in Toscana - Marchesini group ha inaugurato oggi a Barberino di Mugello (Firenze) il nuovo stabilimento Neri, tra le aziende che il gruppo bolognese del packaging farmaceutico ha in Toscana. Da msn.com