packaging marchesini si allarga nuovo stabilimento a barberino

di Paolo Guidotti Marchesini Group cresce ancora e continua a consolidare la sua presenza in Toscana, a Barberino di Mugello, dove già è presente con il polo produttivo Neri. Così ieri si è tagliato il nastro a un nuovo capannone di 4300 mq, costruito accanto a quello esistente, e che sarà adibito a officina, uffici e nuova area mensa. Un investimento di circa 12 milioni di euro per il Gruppo, che ha sede a Pianoro e che da oltre 50 anni progetta e costruisce macchine e linee personalizzate per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici. E i Marchesini hanno voluto sottolineare il nuovo traguardo con un evento, partecipato da quasi mille persone, e che si è tenuto prima all’esterno del nuovo stabilimento – di concezione modernissima, con spazi luminosi progettati secondo la filosofia dell’ecosostenibilità –, poi all’interno, dove il buffet è stato affiancato dalla esibizione di un tenore, un soprano e un coro, che indossavano costumi originali della produzione del Teatro La Fenice di Venezia e che hanno interpretato, accompagnati dalle note di un pianoforte a coda, arie di Puccini e Verdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

