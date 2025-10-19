Otto i gioielli rubati al Louvre Macron | Troveremo i colpevoli Le Pen | Attacco all' anima francese

Sono otto i gioielli rubati al Louvre. Secondo il report diffuso dal Ministero della Cultura si tratta della tiara, della collana di zaffiri e degli orecchini della regina Maria Amelia; della parure della regina Ortensia; della collana di smeraldi e dei pendenti di Maria Luisa. Nell'elenco anche la spilla reliquiario, della tiara dell'imperatrice Eugenia e del grande fiocco del corpetto dell'Imperatrice Eugenia. Il museo aveva acquistato uno dei gioielli rubati per 6,72 milioni di euro. È il grande fiocco del corpetto dell'Imperatrice Eugenia, composto da 2.634 diamanti e largo undici centimetri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Otto i gioielli rubati al Louvre. Macron: "Troveremo i colpevoli". Le Pen: "Attacco all'anima francese"

