C on l’arrivo di ottobre e l’atmosfera magnetica che precede Halloween, la moda si tinge di nero. Ma non di un nero qualsiasi. Per l’ Autunno-Inverno 20252026, le passerelle celebrano una nuova e moderna versione del total black. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Sensuale e potente, tenebroso ma luccicante grazie alle decorazioni metalliche che sembrano gioielli d’acciaio. Dettagli a contrasto come lunghissime zip, fibbie vistose e borchie argentate, diventano protagonisti assoluti di un’estetica dark chic. Perfetta per interpretare con stile – e un pizzico di nostalgia anni ’80 – la stagione più misteriosa dell’anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ottanta, ma senza nostalgia: il nuovo dark si fa couture, tra zip scolpite e silhouette da guerriera urbana