Osteria La Tela Si parla di legalità

È in corso la terza edizione della Settimana della legalità, promossa dall’Osteria La Tela e articolata in sette incontri. Il presidente, Giovanni Arzuffi (nella foto): "SosteneTELA è un richiamo a essere vicini e supportare la nostra Osteria, ma ancora di più è il nostro modo di attuare gli impegni che la Cooperativa si è assunta nel momento che ha iniziato la gestione di questo bene confiscato: quello di promuovere il senso di legalità, di giustizia, di solidarietà e di inclusione". Il secondo appuntamento sarà giovedì, alle 21. Nella sede della Tela si parlerà della riforma della Magistratura e lotta alla mafia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

