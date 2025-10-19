Osteria La Tela Si parla di legalità
È in corso la terza edizione della Settimana della legalità, promossa dall’Osteria La Tela e articolata in sette incontri. Il presidente, Giovanni Arzuffi (nella foto): "SosteneTELA è un richiamo a essere vicini e supportare la nostra Osteria, ma ancora di più è il nostro modo di attuare gli impegni che la Cooperativa si è assunta nel momento che ha iniziato la gestione di questo bene confiscato: quello di promuovere il senso di legalità, di giustizia, di solidarietà e di inclusione". Il secondo appuntamento sarà giovedì, alle 21. Nella sede della Tela si parlerà della riforma della Magistratura e lotta alla mafia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Rinnovato per sei anni il contratto di comodato d’uso gratuito per l’osteria sociale La Tela di Rescaldina https://legnanonews.com/aree-geografiche/alto_milanese/2025/10/15/rinnovato-per-sei-anni-il-contratto-di-comodato-duso-gratuito-per-losteria-sociale-la- - X Vai su X
