Ospedale nuova risonanza magnetica Grazie ai fondi del Lascito Mariani
Il macchinario da un milione di euro che è stato acquistato coi soldi del Lascito Mariani è entrato in funzione "a beneficio degli utenti dell’ospedale". "Da venerdì mattina l’ospedale di Città di Castello può contare su una nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla, uno strumento all’avanguardia che segna un importante passo avanti nella diagnostica per immagini ": così la Usl parla dell’entrata in funzione della nuova apparecchiatura, "dotata di un sofisticato pacchetto software per applicazioni cardiologiche e neurologiche", che è andata a sostituire il precedente modello (fuori uso dal 2019). La nuova risonanza è stata acquistata con parte dei soldi del Lascito Mariani e l’intervento complessivo è costato circa un milione di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
