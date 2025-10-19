Ospedale di Garbagnate 200 protesi all’anca con tecnica mininvasiva

AllOspedale di Garbagnate sono state impiantate 200 protesi all’anca con tecnica mininvasiva. La protesi all’anca, per trattare la patologia degenerativa artrosica, è uno degli interventi più diffusi in ambito ortopedico e consente al paziente un ottimo recupero funzionale. L’età media per chi è affetto da artrosi primitiva, ossia non determinata da altre patologie, si aggira . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

