orto in autunno come si prepara il terreno e quale terriccio usare

L’autunno è la stagione che invita al raccoglimento e alla calma, ma anche alla cura di sé e dei propri spazi. E cosa c’è di più rigenerante che mettere le mani nella terra? Preparare l’ orto in autunno significa concedersi un momento di lentezza, respirare aria fresca e costruire le basi per un nuovo ciclo vitale. E anche ritagliarsi un po’ di tempo per sé. Anche quando le giornate si accorciano, la natura continua a lavorare: nel silenzio dei campi e dei giardini si prepara già la rinascita della primavera. Mentre le giornate si accorciano e tu dimentichi cosa significhi vedere la luce del sole dopo le 17:00, la natura continua imperterrita a fare il suo. 🔗 Leggi su Dilei.it

