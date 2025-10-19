Oroscopo provocatorio e pungente dal 20 al 26 ottobre 2025
Le stelle questa settimana sono di buonumore (finalmente): Mercurio non litiga con nessuno, Venere ha deciso di rispondere ai messaggi e Marte sembra essersi iscritto a yoga. Insomma, il cielo si rilassa — e voi dovreste fare lo stesso. Se qualcosa va storto, ricordate: a volte l’universo non vi sta punendo, sta solo testando il vostro senso dell’umorismo. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). L’energia c’è, il tatto un po’ meno. Fate attenzione a non travolgere tutti con il vostro entusiasmo da bulldozer in festa. Sì, il mondo ha bisogno del vostro fuoco, ma magari non alle otto del mattino. Bonus: una buona notizia vi sorprenderà. 🔗 Leggi su Lortica.it
