Oroscopo della settimana che va dal 20 ottobre al 26 ottobre 2025

Ariete. Amore: Il cuore pulsa con desideri nuovi. Un incontro inatteso potrebbe risvegliare emozioni sopite, come una melodia dimenticata che torna a vibrare. Lavoro: La tua energia è un faro: illumina idee audaci e progetti che chiedono coraggio. Un piccolo rischio può aprire una porta inattesa. Salute: Il corpo reclama movimento e respiro. Camminate all'alba o yoga serale ti riconnettono al tuo fuoco interiore. Toro. Amore: Le relazioni si fanno più profonde, come radici che si intrecciano nel terreno. Un gesto semplice può rivelare una verità luminosa. Lavoro: La pazienza è la tua alleata. Un progetto che sembrava fermo riprende vita grazie alla tua costanza e visione.

