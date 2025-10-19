Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Ore 14 Sera) La stagione in corso si sta rivelando una delle migliori per Milo Infante sia al pomeriggio, con una media vicina al 10% di share, che nello spin off serale di Ore 14, al 6.5% medio con picchi sopra il 7%. Non sempre la traduzione in prime time di programmi del day time va bene, anzi, tanti sono gli esempi di fallimenti. Ma in questo caso la Rai ha messo a segno un ottimo risultato, tanto che il format è il più visto di Rai2 e la versione serale è stata prolungata fino a dicembre. Giovedì è stata vista da 850mila spettatori col 6. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ore 14 Sera, Infante tallora i maranza di La7