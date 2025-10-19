Ordine d’arrivo MotoGP GP Australia 2025 | sorpresa Raul Fernandez doppio podio italiano fuori Bagnaia

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calato il sipario sul GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, lo spettacolo non manca mai. Un tracciato tecnico ed emozionante, molto esigente per i piloti, ma stimolante per le sfide che propone. Continui saliscendi in cui i centauri sono chiamati a massimizzare la prestazione, giocando sul filo del rischio più del solito. Ci si chiedeva se Marco Bezzecchi sarebbe riuscito nell’impresa di imporsi in questo appuntamento. Il romagnolo, in sella all’Aprilia, era reduce dall’affermazione nella Sprint Race. Una vittoria autorevole in cui il centauro nostrano aveva fatto vedere il miglior passo senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Oasport.it

ordine d8217arrivo motogp gp australia 2025 sorpresa raul fernandez doppio podio italiano fuori bagnaia

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2025: sorpresa Raul Fernandez, doppio podio italiano, fuori Bagnaia

Scopri altri approfondimenti

ordine d8217arrivo motogp gpOrdine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2025: Raul Fernandez trionfa davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Bagnaia cade - Calato il sipario sul GP d'Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Scrive oasport.it

ordine d8217arrivo motogp gpGP Australia 2025, ordine di arrivo: prima vittoria per Fernandez, 3° Bezzecchi - L'ordine d'arrivo del GP d'Australia della classe MotoGP, prima vittoria nella classe regina per Raul Fernandez ... Scrive formulapassion.it

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Australia 2025: Bezzecchi in trionfo, Bagnaia penultimo - Marco Bezzecchi rispetta il pronostico della vigilia e vince la Sprint del Gran Premio d'Australia 2025, diciannovesimo e quartultimo capitolo della ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ordine D8217arrivo Motogp Gp