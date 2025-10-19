Ordine d’arrivo MotoGP GP Australia 2025 | Raul Fernandez trionfa davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi Bagnaia cade
Calato il sipario sul GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, lo spettacolo non manca mai. Un tracciato tecnico ed emozionante, molto esigente per i piloti, ma stimolante per le sfide che propone. Continui saliscendi in cui i centauri sono chiamati a massimizzare la prestazione, giocando sul filo del rischio più del solito. Ci si chiedeva se Marco Bezzecchi sarebbe riuscito nell’impresa di imporsi in questo appuntamento. Il romagnolo, in sella all’Aprilia, era reduce dall’affermazione nella Sprint Race. Una vittoria autorevole in cui il centauro nostrano aveva fatto vedere il miglior passo senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
VII Corsa 04/10 - PREMIO MARTORA ORDINE ARRIVO - TEMPI AL KM. - 1 -DIECI - .. : A.e. Giuliano - : Sig. Giannola Antonio - 2 -DUE ZOOM ROC - Km 1.14.8 - 3 -UNDICI DIRTY DANCING - - facebook.com Vai su Facebook
Giro di Lombardia. Ordine di arrivo: Secondo Remco Evenepoel Terzo Michael Storer Inutile nominare il primo perché senza sorprese è?: Sì sempre lui: Tadej Pogacar - X Vai su X
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Australia 2025: Bezzecchi in trionfo, Bagnaia penultimo - Marco Bezzecchi rispetta il pronostico della vigilia e vince la Sprint del Gran Premio d'Australia 2025, diciannovesimo e quartultimo capitolo della ... Riporta oasport.it
GP Australia: Bezzecchi centra la vittoria nella Sprint e... un gabbiano. Bagnaia penultimo, solo Pirro peggio - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Indonesia 2025: Bezzecchi trionfa, Marquez sottotono, Bagnaia ultimo! - Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 4 ottobre, il fine settimana del GP d'Indonesia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza ... Secondo oasport.it