Calato il sipario sul GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, lo spettacolo non manca mai. Un tracciato tecnico ed emozionante, molto esigente per i piloti, ma stimolante per le sfide che propone. Continui saliscendi in cui i centauri sono chiamati a massimizzare la prestazione, giocando sul filo del rischio più del solito. Ci si chiedeva se Marco Bezzecchi sarebbe riuscito nell’impresa di imporsi in questo appuntamento. Il romagnolo, in sella all’Aprilia, era reduce dall’affermazione nella Sprint Race. Una vittoria autorevole in cui il centauro nostrano aveva fatto vedere il miglior passo senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2025: Raul Fernandez trionfa davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Bagnaia cade