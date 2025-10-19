Ordine d’arrivo F1 GP USA 2025 | Verstappen precede Norris Leclerc sul podio Piastri in ombra

Passa agli archivi la gara del GP degli USA, diciannovesimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Austin si è deciso il vincitore dopo la corsa odierna, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 56 giri sulla pista statunitense. Vittoria del neerlandese Max Verstappen con la Red Bull Racing, che precede il britannico della McLaren, Lando Norris, secondo, ed il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, terzo. Ai piedi del podio si ferma, con l’altra Ferrari, il britannico Lewis Hamilton, quarto, davanti alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri, quinto. Completano la zona punti il britannico George Russell con la Mercedes, sesto, il nipponico Yuki Tsunoda con la Red Bull Racing, settimo, il tedesco Nico Hulkenberg con la Kick Sauber, ottavo, il britannico Oliver Bearman con l’Haas F1 Team, nono, e lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin, decimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP USA 2025: Verstappen precede Norris, Leclerc sul podio, Piastri in ombra

