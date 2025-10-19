Ordinazione diaconale in Duomo di tre seminaristi e due candidati al diaconato permanente

La Chiesa di Padova è in festa oggi, domenica 19 ottobre, per l’ordinazione diaconale di Tommaso Bolognesi, Marco Scagnellato e Filippo Friso, tre alunni del Seminario che proseguiranno poi il percorso verso l’ordinazione presbiterale, e per due candidati al diaconato permanente, Domenico Tura e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

