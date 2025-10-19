Orbetello incidente stradale | Tir si ribalta sull’Aurelia Statale temporaneamente chiusa Traffico deviato

ORBETELLO (GROSSETO) – La statale “Aurelia” è stata temporaneamente interdetta al traffico in direzione Grosseto, all’altezza di Orbetello al km 147,700, a causa di un incidente. Coinvolti due veicoli di cui un mezzo pesante che si è ribaltato. Il traffico è stato deviato sulle strade locali. Sul posto sono intervenute le squadre del 118, Anas . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

