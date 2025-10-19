OraSì sconfitta al PalaMegaBox di Pesaro | 81-65 per i padroni di casa

Ravennatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sesta giornata di campionato e quarta trasferta nelle prime cinque gare per l’OraSì Ravenna, impegnata sul parquet del PalaMegaBox contro la Consultinvest Loreto Pesaro.L’avvio è equilibrato: Ravenna costruisce bene le prime soluzioni offensive e trova punti con Jakštas e Ghigo, ma Pesaro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

oras236 sconfitta palamegabox pesaroOraSì sconfitta al PalaMegaBox di Pesaro: 81-65 per i padroni di casa - Nel secondo periodo la reazione dell’OraSì è immediata: Ghigo e Cena accorciano con due triple, la difesa cresce di intensità e i giallorossi costringono Pesaro a forzare diverse conclusioni. Si legge su ravennatoday.it

