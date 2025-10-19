Ora ti sfido sugli sci e sui kart e Jannik risponde | Alcaraz-Sinner lo scambio social dopo Riad
Dopo la sconfitta nella Sik Kings Cup il numero 1 fa i complimenti a Jannik e sposta la sfida su altri campi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
