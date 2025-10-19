Oppini senza filtri sulla Juve | Organizzazione di una squadra di calcetto del martedì sera Poi dice la sua sulla possibile stagione dei bianconeri

Oppini sull’umiliante ko bianconero: squadra sovrastata sotto ogni aspetto, obiettivo ridimensionato e un paragone impietoso. Una sconfitta che brucia, una prestazione imbarazzante che scatena la rabbia e la delusione dei tifosi. Il clamoroso 2-0 subito dalla Vecchia Signora sul campo del Como ha lasciato il segno, e tra le voci più dure e critiche c’è quella del noto opinionista e tifoso bianconero Francesco Oppini. Attraverso il suo account X (ex Twitter), ha commentato senza mezzi termini una sconfitta che ridimensiona brutalmente le ambizioni della squadra. Oppini: un paragone che fa male. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Oppini senza filtri sulla Juve: «Organizzazione di una squadra di calcetto del martedì sera». Poi dice la sua sulla possibile stagione dei bianconeri

